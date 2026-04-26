Motorracer Veijer eindigt na eerste pole als derde in Madrid

door anp
zondag, 26 april 2026 om 13:31
JEREZ (ANP) - Motorracer Collin Veijer heeft zijn eerste poleposition in de Moto2 niet kunnen bekronen met de winst. De 20-jarige Staphorster eindigde bij de Grote Prijs van Madrid op de derde plaats. De Australiër Senna Agius won, voor Manuel González uit Spanje.
Veijer moest bij de start zijn eerste positie afgeven aan González en slaagde er niet in de koppositie terug te pakken.
Veijer heeft in de WK-stand na vier races 29,5 punten en staat daarmee op de negende plek. González gaat aan de leiding in het kampioenschap en heeft 59,5 punten.
