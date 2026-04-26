Video: Was het een moordaanslag? Donald Trump geëvacueerd tijdens Correspondents’ Dinner

De Amerikaanse president Donald Trump is in de nacht van zaterdag op zondag door de Secret Service van het podium gehaald tijdens het White House Correspondents’ Dinner in Washington. Dat gebeurde na een hard, nog niet geïdentificeerd geluid dat in de zaal te horen was. Volgens Amerikaanse media is Trump ongedeerd en in veiligheid gebracht. Maar was er wel iets aan de hand? Je kunt zelf oordelen dankzij onderstaande vide0.

Er is een man gearresteeerd buiten de zaal die gewapend was en kwalijke plannen zou hebben gehad. Trump is er van overtuigd dat zijn tegenstanders hem alweer dood proberen te maken.

Het diner vond plaats in het Washington Hilton Hotel, waar zo’n 2600 gasten aanwezig waren. Getuigen melden dat er schoten of geluid dat daarop leek te horen waren, waarna veel aanwezigen dekking zochten onder de tafels. Hulpdiensten en zwaar bewapende agenten stroomden massaal toe en helikopters cirkelden boven het gebied.

Autoriteiten spreken vooralsnog van een ernstig veiligheidsincident en doen onderzoek naar de toedracht. Er zou een verdachte zijn aangehouden, maar over motief en identiteit is nog niets officieel bekendgemaakt.