Video: Was het een moordaanslag? Donald Trump geëvacueerd tijdens Correspondents’ Dinner

door Redactie
zondag, 26 april 2026 om 6:12
bijgewerkt om zondag, 26 april 2026 om 6:24
p0ngnd97
De Amerikaanse president Donald Trump is in de nacht van zaterdag op zondag door de Secret Service van het podium gehaald tijdens het White House Correspondents’ Dinner in Washington. Dat gebeurde na een hard, nog niet geïdentificeerd geluid dat in de zaal te horen was. Volgens Amerikaanse media is Trump ongedeerd en in veiligheid gebracht. Maar was er wel iets aan de hand? Je kunt zelf oordelen dankzij onderstaande vide0.
Er is een man gearresteeerd buiten de zaal die gewapend was en kwalijke plannen zou hebben gehad. Trump is er van overtuigd dat zijn tegenstanders hem alweer dood proberen te maken.
260425-wh-dinner-ww-1750-724def
Het diner vond plaats in het Washington Hilton Hotel, waar zo’n 2600 gasten aanwezig waren. Getuigen melden dat er schoten of geluid dat daarop leek te horen waren, waarna veel aanwezigen dekking zochten onder de tafels. Hulpdiensten en zwaar bewapende agenten stroomden massaal toe en helikopters cirkelden boven het gebied.
Autoriteiten spreken vooralsnog van een ernstig veiligheidsincident en doen onderzoek naar de toedracht. Er zou een verdachte zijn aangehouden, maar over motief en identiteit is nog niets officieel bekendgemaakt.

302402968_m

Mensen die intelligenter zijn dan gemiddeld, hebben deze 3 eigenaardige gewoontes.

184070491_m

Dit zinnetje doet meer kwaad dan goed: zo leer je het af

shutterstock_2137565605

Wat is het verschil tussen friet en airfryer friet?

afbeelding

Wilders en Europees radicaal-rechts dumpen Trump

ROUNDUP-CROCS-RANKED-2048px-3378

Arts schrijft Crocs voor: dit zijn de populairste modellen in een grote test van de NYT

generated-image (8)

Eerst viel hij af, daarna zijn vrienden.

