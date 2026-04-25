Het belangrijkste verschil tussen gewone diepvriesfriet en ‘friet voor de airfryer ’ zit minder in de aardappel dan in marketing, snijvorm en het laagje vet eromheen. Toch heeft dat consequenties voor prijs, krokantheid en – beperkt – gezondheid.

Wat staat er eigenlijk op de zak?

Wie in het vriesvak kijkt, ziet vaak twee varianten van dezelfde fabrikant: ovenfriet en airfryerfriet, met soms meer dan 30 procent prijsverschil. Kijk je naar de ingrediënten, dan is het verschil meestal klein: aardappel, een beetje plantaardige olie (vaak zonnebloem), wat zetmeel en soms een snufje dextrose voor kleur. Airfryerfriet is meestal iets dunner gesneden en heeft een egaler laagje olie, zodat het in de kleinere, intensere luchtstroom van de airfryer sneller en gelijkmatiger bruint.

Ovenfriet is vaak wat dikker en ontworpen voor de grotere ovenruimte, waar de warmte minder geconcentreerd circuleert, met als risico zachtere, minder krokante friet als je ze te dicht op elkaar legt. Fabrikanten spelen daarop in door voor de airfryer kortere baktijden en lagere hoeveelheden toegevoegde olie te vermelden, terwijl het basisproduct vrijwel identiek blijft.

Is airfryerfriet echt gezonder?

Voedingskundig zijn de verschillen beperkt zolang het om dezelfde soort voorgebakken friet gaat. Het Voedingscentrum wijst erop dat voorgebakken friet met alleen aardappel en (zonnebloem)olie per definitie al minder verzadigd vet bevat dan traditioneel gefrituurde snackbarpatat, en adviseert bereiding in oven of airfryer juist om extra vet te vermijden. Airfryen levert doorgaans iets minder vet en calorieën op dan frituren, maar het verschil tussen oven- en airfryerbereiding van dezelfde friet is vooral praktisch: de airfryer is sneller en geeft vaker een krokanter resultaat.voedingscentrum+2

De echte vraag is dus niet of je speciale airfryerfriet nodig hebt, maar of je bereid bent te betalen voor een apart label op een zak aardappel met olie. Wie de verpakking leest en de baktijd zelf iets aanpast, komt met gewone ovenfriet in de airfryer vaak net zo ver.