Onze 7 meest voorkomende seksuele fantasieën

Waarover fantaseer je als het om seks gaat? Die vraag stelde een team van doktor Justin J Lehmiller Ph.D. aan ruim 4000 Amerikanen. Ze mochten hun fantasieën zelf opschrijven. En dat deden ze, sommige in detail.
1.Seks met meer dan 1 partner.
Dingen als trio's, orgieën en gangbangs.
2. Macht, controle en ruwe seks - BDSM
3. Variatie, avontuur en afwisseling. Fantasieën over dingen die voor die persoon nieuw zijn
4. Taboe-activiteiten . Iets doen dat je niet "hoort" te doen als het gaat om seks. Veel fetisj-fantasieën vielen in deze rubriek.
5. Passie, romantiek en intimiteit
. Fantasieën over seks die tot verbondenheid leidt, of je geliefd, gewaardeerd en gewenst voelen.
6. Een niet-monogame relatie hebben .
7. Homoseks.
Deze laatste rubriek bevat alles over de grenzen van geslacht identiteit
/ rol / expressie (zoals cross-dressing) en / of geaardheid