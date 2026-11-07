Paraguay beëdigt nieuwe president na afzetting Peña

ASUNCIÓN (ANP/RTR/AFP) - Paraguay heeft Pedro Alliana beëdigd als president van het land. Hij vervangt Santiago Peña, die kort daarvoor door het parlement was afgezet. De 52-jarige Alliana was vicepresident onder Peña en behoort tot dezelfde conservatieve Colorado-partij als zijn voorganger, wiens ambtstermijn tot 2028 zou duren.

Peña had de steun in het land verloren vanwege een bankcrisis waarvoor veel Paraguayanen hem verantwoordelijk achten. Het Paraguayaanse openbaar ministerie heeft een arrestatiebevel tegen hem uitgevaardigd.

De Senaat van Paraguay had vrijdag gestemd voor afzetting van president Santiago Peña. Donderdag had Peña nog aangekondigd op te stappen, maar daarmee ging de Senaat niet akkoord. Volgens de Paraguayaanse grondwet kan het parlement het ontslag van een president afwijzen en een afzettingsprocedure beginnen.

Had de Senaat het ontslag van Peña simpelweg aanvaard, dan had hij bepaalde juridische immuniteiten en privileges kunnen behouden. Een afzetting ontneemt hem die bescherming, waardoor hij volledig ter verantwoording kan worden geroepen.

De bankcrisis ontstond deze week door de instorting van ueno, een bank die onder meer overheidsgeld beheerde en waarmee Peña banden onderhield. Bijna 3 van de 6,5 miljoen Paraguayanen kunnen daardoor niet bij hun tegoeden. De crisis leidde tot massale straatprotesten.

Meteen na zijn beëdiging gaf Alliana een korte speech in de Senaat, waarin hij beloofde dat de gedupeerden spoedig worden gecompenseerd. De centrale bank van Paraguay is inmiddels begonnen met het terugbetalen van tegoeden aan rekeninghouders die getroffen zijn door de crisis bij ueno. Dat gebeurt voorlopig via voorschotten, verklaarde José Maciel, administratief directeur bij de centrale bank van Paraguay (BCP).