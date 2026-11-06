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Tennisser Alcaraz verslaat Fritz in Parijs, Jodar naar ATP Finals

Sport
door anp
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PARIJS (ANP) - Tennisser Carlos Alcaraz heeft de halve finales van het masterstoernooi van Parijs bereikt. In de kwartfinale versloeg de Spaanse nummer 3 van de wereld de Amerikaan Taylor Fritz in drie sets: 6-7 (10) 7-5 6-3. In de halve finale treft Alcaraz de winnaar van het duel tussen Casper Ruud uit Noorwegen en de Portugees Nuno Borges.
De nederlaag van Fritz betekent dat de Amerikaan niet langer kans maakt op een plek in de ATP Finals. Het laatste beschikbare ticket voor dat toernooi gaat naar de 20-jarige Spanjaard Rafael Jodar. Eerder op vrijdagavond verzekerde de Amerikaan Frances Tiafoe zich al van een plek bij de beste acht tennissers van de wereld. De andere deelnemers van het slottoernooi in Turijn zijn Alcaraz, Alexander Zverev, Ben Shelton, Daniil Medvedev, Flavio Cobolli en Arthur Fils. Nummer 2 van de wereld, Jannik Sinner, ontbreekt door een blessure. De ATP Finals duren van 15 tot en met 22 november.
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