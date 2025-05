Paramilitaire RSF beschiet presidentieel paleis Soedan

KHARTOEM (ANP/AFP) - De paramilitaire groep Rapid Support Forces (RSF), die al twee jaar oorlog voert met het Soedanese leger, heeft het presidentieel paleis in Khartoem beschoten. De RSF had het strategisch en symbolisch belangrijke bouwwerk lang zelf in handen, maar verloor eind maart de controle over het paleis.

De paramilitairen zijn nu volledig uit de hoofdstad verdreven, maar zitten nog wel in het nabijgelegen al-Salha, aan de overkant van de Witte Nijl. Vanaf daar zou de RSF volgens een militaire bron hebben geschoten met langeafstandswapens. Het zou de tweede keer deze week zijn, maar het is niet duidelijk hoe groot de schade is.

Niet alleen in de buurt van Khartoem wordt gevochten. De strijd is mogelijk het hevigst in de West-Soedanese regio Darfur. Volgens de Verenigde Naties zijn daar in de afgelopen drie weken zeker 542 burgers gedood, maar het werkelijke dodental kan veel hoger zijn. Mensenrechtenchef Volker Türk spreekt van "grenzeloze horror".