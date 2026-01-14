Pararius ziet minder huurwoningen terwijl prijzen blijven stijgen

De huurmarkt in de vrije sector bleef ook in het vierde kwartaal van 2025 "structureel krap", melden woningplatformen Huurwoningen.nl en Pararius. De prijs ging omhoog naar gemiddeld 1838 euro per maand en er verdwenen meer huurwoningen van de markt dan erbij kwamen. Beschikbare woningen stonden minder lang online; het scheelt een dag vergeleken met hetzelfde kwartaal een jaar eerder.

Iets meer dan een kwart van alle huurwoningen had een prijs tot 1500 euro per maand, terwijl ruim 40 procent van alle reacties op die woningen kwam. Per vierkante meter was de landelijke huurprijs gemiddeld 20,65 euro in het vierde kwartaal. Dat is 8,3 procent hoger dan een jaar eerder. Amsterdam blijft de duurste stad. Daar is de vierkantemeterprijs 28,68 euro, een stijging van iets meer dan 9 procent.

De afgelopen jaren is het aantal woningen van 1500 euro of goedkoper sterk afgenomen. Dat terwijl het aantal woningen van boven de 2000 euro gestaag groeit. Het meest betaalbare deel van de huurmarkt staat daardoor onder grote druk, melden de twee organisaties. Directeur Jasper de Groot van Pararius zegt dat de markt "feitelijk steeds meer op slot" gaat. "Wat beschikbaar komt, is vaak te duur en snel weer van de markt."

