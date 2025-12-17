Trump: volledige blokkade gesanctioneerde olietankers Venezuela

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft een "totale en volledige" blokkade bevolen van alle gesanctioneerde olietankers die Venezuela binnenvaren of verlaten. Dat heeft hij op Truth Social bekendgemaakt.

Vorige week woensdag namen de Verenigde Staten een gesanctioneerde olietanker voor de kust van Venezuela in beslag. Het schip zou deel uitmaken van een schaduwvloot die olie levert aan de Revolutionaire Garde in Iran.

In hetzelfde Truth Social-bericht richtte Trump zich tot de Venezolaanse regering van president Nicolás Maduro. "Vanwege de diefstal van onze bezittingen en vele andere redenen, waaronder terrorisme, drugssmokkel en mensenhandel, is het Venezolaanse regime aangewezen als een buitenlandse terroristische organisatie."

Trumps bericht bevatte ook een dreigement. "Venezuela is volledig omsingeld door de grootste vloot die ooit in de geschiedenis van Zuid-Amerika is samengesteld. Deze vloot zal alleen maar groter worden, en de schok voor hen zal ongekend zijn - totdat ze alle olie, land en andere bezittingen die ze eerder van ons hebben gestolen, aan de Verenigde Staten van Amerika teruggeven."

In een verklaring verwerpt de Venezolaanse regering Trumps "groteske bedreiging". De blokkade deed ze af als "volstrekt irrationeel" en "in strijd met handelsvrijheid en vrije navigatie in internationale wateren".