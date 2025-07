Parlement Oekraïne akkoord met herstelwet anticorruptiediensten

KYIV (ANP/RTR) - Het parlement van Oekraïne heeft ingestemd met het herstel van de onafhankelijkheid van de twee belangrijkste anticorruptiediensten. De aanpassing van de wet volgt op kritiek van de bevolking, EU-functionarissen en bondgenoten.

331 parlementariërs stemden voor en er waren geen stemmen tegen. President Volodymyr Zelensky was vorige week zelf met de herstelwet gekomen na de kritiek.

De diensten NABOe en SAPO waren kort daarvoor onder het gezag van de procureur-generaal geplaatst. De procureur-generaal, benoemd door de president, kreeg de bevoegdheid om dossiers weg te halen bij de diensten en aanklagers over te plaatsen.

Demonstraties

Critici vreesden misbruik. Hierna vonden in Oekraïne de grootste demonstraties plaats sinds de Russische invasie. Woensdagavond was nog een demonstratie bij het presidentiële paleis in Kyiv. Betogers stonden daar donderdag ook weer, net als bij het parlementsgebouw. Zij applaudisseerden toen ze de uitslag van de stemming hoorden.

De Europese Commissie reageert voorzichtig positief op de nieuwe wet. Het Oekraïense parlement "heeft belangrijke waarborgen hersteld die de onafhankelijkheid van de anticorruptie-instanties garanderen", zei een woordvoerder van de Europese Commissie. Ze moet de tekst goed bestuderen voordat ze een definitief oordeel velt.

Europese Unie

De woordvoerder benadrukte dat deze wet niet het einde van het proces is. Om tot de Europese Unie te kunnen toetreden, moet Oekraïne meer doen om corruptie te bestrijden en de rechtsstaat te eerbiedigen. De Commissie blijft de voortgang op de voet volgen.

De NABOe en SAPO hebben hun strijd tegen corruptie opgevoerd sinds de Russische invasie in februari 2022. De diensten werden opgericht als onderdeel van de anticorruptiehervormingen na de Maidan-revolutie in 2014. Met die revolutie kwam een einde aan het bewind van een pro-Russische president.

Zelensky won in 2019 de presidentsverkiezingen met onder meer de belofte de corruptie in Oekraïne aan te pakken.