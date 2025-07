Zwemmer Popovici verovert opnieuw goud op 100 meter vrije slag

SINGAPORE (ANP) - Zwemmer David Popovici uit Roemenië heeft de wereldtitel op de 100 meter vrije slag veroverd. Op de WK in Singapore tikte hij aan in 46,51 en bleef daarmee de Amerikaan Jack Alexy en de Australiër Kyle Chalmers voor.

Popovici won eerder op deze WK ook al het goud op de 200 meter vrije slag. Op de WK in 2022 won hij ook beide nummers. Titelverdediger, olympisch kampioen en wereldrecordhouder Pan Zhanle uit China werd uitgeschakeld in de halve finales van de 100 meter vrij.

Léon Marchand werd voor de derde keer wereldkampioen op de 200 meter wisselslag. De Franse olympisch kampioen veroverde het goud in 1.53,68. Dat was langzamer dan het wereldrecord dat hij een dag eerder in de halve finales op 1.52,69 had gezet.

Summer McIntosh veroverde op de 200 meter vlinderslag haar derde goud op deze WK. Met 2.01,99 bleef de 18-jarige Canadese net boven het wereldrecord. De 12-jarige Chinese Yu Zidi greep met een vierde plaats opnieuw net naast een medaille.