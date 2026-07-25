Partij Brazilië kiest zoon veroordeelde Bolsonaro als kandidaat

SAO PAULO (ANP/AFP/DPA) - De zoon van de voormalige president Jair Bolsonaro doet in Brazilië mee aan de presidentsverkiezingen. Flávio Bolsonaro neemt het in oktober op tegen de linkse president Inácio Lula da Silva.

De rechtse Liberale Partij (PL) wees senator Bolsonaro op een partijcongres in São Paulo aan als kandidaat van de partij. Hij kreeg daar ook de steun van de Argentijnse president Javier Milei, die voor de gelegenheid naar Brazilië was gekomen.

"Hier stroomt het bloed van Bolsonaro", verklaarde Bolsonaro (45), die het congres toesprak en daarbij zijn arm aanraakte. Vader Jair kreeg eerder 27 jaar cel opgelegd voor een mislukt plan om aan de macht te blijven na zijn verkiezingsnederlaag tegen Lula.

De senator, die belooft misdaad en inflatie aan te pakken, was in peilingen eerder verwikkeld in een nek-aan-nekrace met de zittende president. Na een reeks schandalen rond Bolsonaro staat de 80-jarige Lula inmiddels op voorsprong.