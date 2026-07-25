PSV in oefenwedstrijd tegen Villarreal hard onderuit

EINDHOVEN (ANP) - PSV heeft de oefenwedstrijd tegen Villarreal in eigen huis met 3-1 verloren. Het was de voorlaatste oefenwedstrijd voordat de landskampioen het volgende week zondag opneemt tegen bekerwinnaar AZ om de Johan Cruijff Schaal.

Villarreal had de beste kansen in de eerste helft, maar voormalig Ajacied Georges Mikautadze opende de score voor de Spanjaarden pas in de 66e minuut. Kort daarop maakte Cheikh Tidiane Thiam uit een snelle omschakeling na balverlies van PSV voor de 0-2.

Na een slechte bal van Villarreal-doelman Luiz Júnior kon Mauro Júnior de 1-2 maken. Na eveneens een fout van PSV-keeper Matěj Kovář zorgde Pau Cabanes voor de derde Spaanse treffer.