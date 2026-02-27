Partijen hameren na uitspraak Vijlbrief op alternatief AOW-plan

DEN HAAG (ANP) - Het kabinet zal echt met een ander voorstel moeten komen in plaats van het plan uit het coalitieakkoord om de AOW-leeftijd vanaf 2033 sneller te laten stijgen. Dat benadrukken de SGP en de Groep Markuszower, die deze week met steun van de regeringspartijen een motie indienden om de AOW-plannen te "verzachten".

Minister Hans Vijlbrief (Sociale Zaken) weersprak vrijdag voor aanvang van de ministerraad dat daarmee het plan om de AOW-leeftijd volledig te laten meestijgen met de levensverwachting, van tafel zou zijn. "Wij gaan helemaal niks afzwakken", zei hij. Wel toonde hij zich bereid te praten over alternatieven.

"We laten niet met ons sollen, Vijlbrief", reageert Kamerlid Hidde Heutink van de Groep Markuszower op X. "Of we stemmen jou en je asociale AOW-plannen weg." De mogelijkheid om dat laatste te doen liet de van de PVV afgesplitste fractie de afgelopen weken tot twee keer toe lopen, door tegen moties van die strekking vanuit de linkse oppositie te stemmen.

Geen meerderheid

Ook de SGP waarschuwt de minister. "Wij gaan ervan uit dat het kabinet onze motie onverkort uitvoert en zullen ook Vijlbrief daaraan houden", zegt een woordvoerder van de streng christelijke partij. "Als ze niet met een ander plan komen dat goed rekening houdt met onze wensen: minder strenge koppeling en rekening houden met zware beroepen en lage inkomens, dan gaan wij natuurlijk niet akkoord."

Het minderheidskabinet is afhankelijk van oppositiepartijen om voorstellen aangenomen te krijgen. Voor de oorspronkelijke AOW-plannen is lang geen meerderheid in de Tweede Kamer te vinden. En zelfs als ze het daar in afgezwakte vorm halen, is een meerderheid in de Eerste Kamer nog altijd zeer twijfelachtig.