Partijen moeten campagneborden binnen een week weghalen

DEN HAAG (ANP) - Partijen moeten hun campagneborden zelf weghalen. Dat blijkt uit een rondgang langs Rotterdam, Tilburg en Utrecht.

In Rotterdam en Tilburg moet dit binnen een week gebeuren. Als dit niet gebeurt, kunnen Rotterdamse partijen opdraaien voor de opruimkosten. Maar een woordvoerder van de gemeente Rotterdam meldt dat dit in de praktijk niet voorkomt. Als er ergens een verdwaald bord achterblijft, ruimt de gemeentelijke afvaldienst dat op. Mocht een partij opzettelijk alle borden laten hangen, dan volgt er een gesprek. Maar de woordvoerder ziet dit niet snel gebeuren; het is volgens hem ook "slechte reclame" om ze te laten hangen.

Partijen in Tilburg die verzaken de borden weg te halen, worden daarop aangesproken; daarna kan een boete volgen. "Maar dat heb ik nog niet meegemaakt", aldus een gemeentewoordvoerder.

In Utrecht hebben de partijen geen vaste termijn voor het verwijderen van de borden. "Het is aan de fracties om hun uitingen zo snel mogelijk weer weg te halen nu de verkiezingen voorbij zijn", aldus een gemeentewoordvoerder.