Starmer veroordeelt Iraanse aanval op gasinstallatie Qatar

LONDEN (ANP/RTR) - De Britse premier Keir Starmer veroordeelt de Iraanse aanval op een gasinstallatie in Qatar "in de sterkste bewoordingen", schrijft hij op X. Na de aanvallen in de nacht van woensdag op donderdag braken er meerdere branden uit. QatarEnergy meldde "aanzienlijke schade" aan de installaties.

"We werken aan een snelle oplossing voor de situatie in het Midden-Oosten, in het belang van het Britse volk - want er is geen twijfel dat het beëindigen van de oorlog de snelste manier is om de kosten van levensonderhoud te verlagen", aldus Starmer.

De olie- en gasprijzen schoten omhoog na de aanval op de belangrijkste gasproductielocatie van Qatar. Iran viel naast Qatar ook energiefaciliteiten aan in Koeweit, Saudi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten, als wraak voor een Israëlische aanval op een groot Iraans gasveld.