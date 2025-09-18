ECONOMIE
Zelensky bezoekt frontlinie bij Donetsk

Samenleving
door anp
donderdag, 18 september 2025 om 14:43
anp180925110 1
KYIV (ANP) - De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft een bezoek gebracht aan het oostfront bij Donetsk, schrijft de president op X. Hij ontmoette daar soldaten en sprak over de voortgang van het tegenoffensief. Ook heeft hij onderscheidingen uitgedeeld.
Zelensky bedankt de soldaten voor hun veerkracht: "Jullie zijn een waar voorbeeld voor de Oekraïense krijgsmacht. Ik ben dankbaar voor jullie moed." Hij zou ook op de hoogte zijn gebracht van de komende plannen van de troepen. Volgens de president heeft het Oekraïense leger tot nu toe 160 vierkante kilometer land heroverd in de regio, net als zeven nederzettingen.
