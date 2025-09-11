Partijen willen einde recht minister om vervolging af te dwingen

DEN HAAG (ANP) - D66, GL-PvdA, CDA, NSC en SP willen dat de minister van Justitie niet langer het Openbaar Ministerie opdracht kan geven om tot vervolging over te gaan. De partijen zijn overwegend positief over een wetsvoorstel om dat te regelen, op initiatief van D66-Kamerlid Joost Sneller. VVD en BBB willen die bevoegdheid juist behouden.

De ministeriële bevoegdheid om het OM opdracht te geven om iemand wel of niet te vervolgen, is nog nooit gebruikt. D66 wil voorkomen dat in de toekomst een politicus misbruik maakt van de mogelijkheid. Daarvoor verwijst de partij naar voorbeelden in bijvoorbeeld Hongarije en de VS.

De PVV was als enige grote partij niet aanwezig bij het debat. Het wetsvoorstel wordt verder besproken in de Tweede Kamer in november, na de verkiezingen. Het is nu dus nog niet te zeggen of de wet op een meerderheid kan rekenen bij stemming.