Regering-Trump wil alsnog direct ontslag van Fed-bestuurder Cook

WASHINGTON (ANP/RTR) - De regering-Trump heeft een rechter verzocht om bestuurder Lisa Cook van de Federal Reserve alsnog direct uit functie te zetten. Eerder deze week oordeelde een rechter dat de Amerikaanse president haar niet mag ontslaan zolang ze die beslissing aanvecht. Advocaten van de regering vragen een hof van beroep nu om die beslissing op te schorten.

Als de regering haar zin krijgt, betekent dit mogelijk dat Cook niet kan meedoen aan de aanstaande rentevergadering van de Fed. Die tweedaagse bijeenkomst begint dinsdag.

Trump kondigde eerder aan Cook te ontslaan, omdat ze zou worden verdacht van fraude bij het aanvragen van hypotheken. De eerste zwarte vrouw ooit in het bestuur van de centralebankenkoepel vocht die beslissing aan.

De president beklaagt zich openlijk over het rentebeleid van de Fed, die in principe onafhankelijk zou moeten beslissen over de leenkosten in de VS. De zaak tegen Cook leidt tot bezorgdheid over de onafhankelijkheid van de Fed.