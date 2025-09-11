ECONOMIE
Wall Street op recordhoogte, Warner Bros stijgt na overnamenieuws

Economie
door anp
donderdag, 11 september 2025 om 22:15
anp110925201 1
NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn met winsten gesloten. De bekendste graadmeters op Wall Street scherpten hun recordstanden van eerder deze week aan doordat beleggers er zekerder van zijn dat de Federal Reserve de rente gaat verlagen. Media- en filmconcern Warner Bros. Discovery was een opvallende stijger na mediaberichten dat het bedrijf wordt overgenomen.
De Dow-Jonesindex won 1,4 procent tot 46.108,00 punten. De bredere S&P 500 steeg 0,9 procent tot 6587,47 punten en techbeurs Nasdaq eindigde 0,7 procent hoger op 22.043,07 punten.
Zakenkrant The Wall Street Journal meldde dat filmstudio Paramount Skydance een overnamebod voorbereidt op Warner Bros. Discovery, dat bijna 29 procent meer waard werd. Daarbij zou het bedrijf zowel de filmstudio's, de streamingdiensten als traditionele televisiezenders van het concern willen overnemen. Warner zelf werkte juist aan een opsplitsing van verschillende onderdelen.
