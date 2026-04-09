Pas op voor de 'gratis' huizen in dorpjes in Spanje en Italie

Samenleving
door Dirk Kruin
donderdag, 09 april 2026 om 9:35
Een gratis huis in een pittoresk dorpje in Spanje of Italië: het klinkt als een droom, maar steeds vaker blijkt het een riskant avontuur met een fors prijskaartje. Gemeenten lokken nieuwe inwoners met symbolische koopprijzen of zelfs gratis woningen, om leegloop en vergrijzing te keren, maar Nederlanders die de stap wagen, botsen geregeld op juridische, praktische en financiële valkuilen.
In het Spaanse Arenillas wordt momenteel geadverteerd met een gratis huis én een baan, om het dorp van de ondergang te redden. Soortgelijke projecten in Italiaanse dorpen, waar huizen voor 1 euro werden aangeboden, liepen eerder vast op moeizame eigendomsoverdracht, hoge aansluitkosten voor water, elektriciteit en riool, en onduidelijkheden rond erfgenamen. In het Zuid-Spaanse Polopos zagen Thysa (38) en Wijnand (49), bekend van het tv-programma Het Spaanse dorp, de keerzijde van de droom: “Het eerste jaar is alles nieuw en leuk, het tweede jaar is hetzelfde en dan slaat de verveling toe.
Volgens Wijnand is succes vooral weggelegd voor wie een realistisch plan, taalvaardigheid en een stabiel inkomen meeneemt. Veel nieuwkomers waren afhankelijk van toerisme, en liepen tijdens de coronapandemie keihard tegen de muur toen bezoekers wegbleven. De bed and breakfast van Thysa en Wijnand is inmiddels omgevormd tot kunstenaarsverblijf, terwijl Wijnand zelf in de makelaardij rolde doordat Nederlanders massaal naar huizen in de regio kwamen kijken.
Ook makelaar Paula van Oudheusden, actief in de regio Salobreña, ziet de huizenmarkt “exploderen” door de toestroom van jonge Nederlandse gezinnen, maar waarschuwt in De Telegraaf dat werk vinden lastig is en lokale werkgevers huiverig zijn voor vaste contracten. Wie zelf een bedrijf wil starten, moet rekening houden met twee à drie jaar extra aanlooptijd vergeleken met Nederland, zonder noemenswaardige overheidssteun.
Een gratis huis onder de zon kan uiteindelijk duurder uitpakken dan welke koopwoning in Nederland ook.

Naar het buitenland verhuizen: neem je de kinderen mee of niet?Naar het buitenland verhuizen: neem je de kinderen mee of niet?
Droom van wonen in de zon: zo hard kan je AOW krimpen bij emigratieDroom van wonen in de zon: zo hard kan je AOW krimpen bij emigratie
Waar loont werken in Europa écht nog het meest?Waar loont werken in Europa écht nog het meest?
De boemerang‑emigrant: waarom zoveel vertrekkende Nederlanders toch terugkerenDe boemerang‑emigrant: waarom zoveel vertrekkende Nederlanders toch terugkeren
Hoeveel seks hebben gelukkige stellen écht? (minder dan je denkt)

Dezelfde pils voor de helft van de prijs: deze budgetbiertjes komen stiekem uit grote brouwerijen

Zo wordt de Europese zomer volgens computermodellen

Trump dreigt de paus

De 5 onovertroffen manieren om te zorgen dat mensen je aardig vinden

