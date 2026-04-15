Nederlands bedrijf Four Fingers misleidt klanten via ruim 1600 nepdatingsites

Het Nederlandse bedrijf Four Fingers Management
misleidt klanten op honderden nepdatingsites door ze te laten chatten met nepprofielen. Het gaat om een netwerk van 1.623 websites in 32 verschillende landen. Klanten denken een echte date te regelen, maar chatten met medewerkers van het bedrijf dat foto's van echte personen gebruikt voor nepprofielen. Dat blijkt uit onderzoek van Pointer, dat donderdag 16 april om 16:00 uur op YouTube is te zien. Presentator Jos de Groot laat in de uitzending zien hoe het netwerk opereert en confronteert het bedrijf met deze misleidende werkwijze.
Op dit soort nepdatingsites
chatten klanten niet met een echt persoon, maar met een medewerker van het bedrijf. Deze klanten worden zo lang mogelijk aan de praat gehouden, want zij moeten betalen per verzonden bericht. In Nederland zijn meerdere bedrijven actief die zulke nepdatingsites beheren. Four Fingers Management beheert, voor zover bekend is bij Pointer, een van de grootste netwerken. Het bedrijf is actief in bijna elk Europees land en in delen van Azië, Oceanië en Midden- en Noord-Amerika.