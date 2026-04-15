Nederlands bedrijf Four Fingers misleidt klanten via ruim 1600 nepdatingsites

Economie
door Ans Vink
woensdag, 15 april 2026 om 6:10
Het Nederlandse bedrijf Four Fingers Management misleidt klanten op honderden nepdatingsites door ze te laten chatten met nepprofielen. Het gaat om een netwerk van 1.623 websites in 32 verschillende landen. Klanten denken een echte date te regelen, maar chatten met medewerkers van het bedrijf dat foto's van echte personen gebruikt voor nepprofielen. Dat blijkt uit onderzoek van Pointer, dat donderdag 16 april om 16:00 uur op YouTube is te zien. Presentator Jos de Groot laat in de uitzending zien hoe het netwerk opereert en confronteert het bedrijf met deze misleidende werkwijze.
Op dit soort nepdatingsites chatten klanten niet met een echt persoon, maar met een medewerker van het bedrijf. Deze klanten worden zo lang mogelijk aan de praat gehouden, want zij moeten betalen per verzonden bericht. In Nederland zijn meerdere bedrijven actief die zulke nepdatingsites beheren. Four Fingers Management beheert, voor zover bekend is bij Pointer, een van de grootste netwerken. Het bedrijf is actief in bijna elk Europees land en in delen van Azië, Oceanië en Midden- en Noord-Amerika.

Curving is de nieuwe plaag in online dating – en dit kun je ertegen doenCurving is de nieuwe plaag in online dating – en dit kun je ertegen doen
Vorige partner van B&B Vol Liefde-kandidate Eline Veldhuizen werd geliquideerdVorige partner van B&B Vol Liefde-kandidate Eline Veldhuizen werd geliquideerd
'Throning’: de datingtrend waar je vooral jezelf mee saboteert'Throning’: de datingtrend waar je vooral jezelf mee saboteert
Dit is banksying: de lelijke datingtrend die nog erger is dan ghostenDit is banksying: de lelijke datingtrend die nog erger is dan ghosten
209475731_m

Hoeveel dagen mag je een caravan of camper voor de deur parkeren voordat je in de problemen komt?

images

Een 19‐jarige Olympisch kampioen die haar sport wil opgeven omdat volwassenen haar online collectief tot ‘vette zeug’ bombarderen – hoe normaal is dit eigenlijk nog?

ANP-539032592

Smakeloze Kim Kötter bedolven onder kritiek na pijnlijk spotje Aidsfonds

129366290_m

DDR-taferelen: Duitse mannen moeten vanaf nu toestemming aan het leger vragen om langer op reis te gaan

photosplitter-1776107090479

Trumps frontale aanval op paus Leo jaagt gelovige kiezers richting de Democraten

alcohol-hoofdsteden-top6

Hier koop je in Europa je drank spotgoedkoop

