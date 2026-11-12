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Paternotte roept VVD op om niet uit het kabinet te stappen

Samenleving
door anp
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DEN HAAG (ANP) - Stap niet uit het kabinet, die oproep doet D66-fractievoorzitter Jan Paternotte aan de VVD. Hij wil "samen werk maken van een serieuze doorstart" in de coalitie, nadat D66 en CDA wel voor het belastingplan stemden maar VVD niet.
De aanpassing door PRO en Volt aan het belastingplan die deze donderdag onderwerp van het debat was, en aanleiding voor de VVD om tegen te stemmen, gaat maar om "een paar honderd miljoen euro", aldus Paternotte.
VVD-fractievoorzitter Ruben Brekelmans noemde de gang van zaken "ontluisterend" en wil binnen zijn partij bespreken hoe nu verder.
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