Patiënten liepen aanbod donornier mis door fout software-update

DEN HAAG (ANP) - Twaalf Nederlandse patiënten hebben een aanbod voor een donornier misgelopen door een fout in de update van software bij Eurotransplant. Deze Europese organisatie regelt de toewijzing van donororganen aan patiënten in acht aangesloten landen. De fout deed zich voor van juli tot oktober 2024, meldt zorgminister Fleur Agema maandag in een Kamerbrief.

Toen Eurotransplant de fout ontdekte, is die meteen gecorrigeerd. Uit onderzoek blijkt dat door deze fout mogelijk 56 patiënten uit zeven aangesloten landen geen aanbod ontvingen terwijl ze er wel een hadden moeten krijgen. Onder hen zijn de twaalf Nederlanders. Agema noemt het incident "zeer betreurenswaardig" en wachtte met de bekendmaking ervan totdat alle patiënten waren ingelicht door hun eigen arts.