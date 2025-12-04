Patiëntenfederatie: verpleeghuiszorg onvoldoende voor ruim 1 op 3

UTRECHT (ANP) - Ruim een derde van de mensen die verpleeghuiszorg ontvangen binnen de Wet langdurige zorg (Wlz), voelt zich onvoldoende geholpen. Dat meldt de Patiëntenfederatie Nederland op basis van eigen onderzoek onder ruim 800 cliënten en mantelzorgers die verpleeghuiszorg thuis of in een verpleeghuis krijgen of daarbij betrokken zijn.

Deelnemers aan het onderzoek waarderen de Wlz-zorg gemiddeld met een 7,3, maar 34 procent van hen geeft aan zich onvoldoende geholpen te voelen. Er is ontevredenheid over de mate waarin in de zorg met vaste teams wordt gewerkt en over de afstemming tussen zorgverleners. Meer dan de helft van de mantelzorgers geeft aan de zorgtaken redelijk tot zwaar belastend te ervaren.

De Wlz-zorg staat daarmee onder druk, stelt directeur Arthur Schellekens van Patiëntenfederatie Nederland. "Mensen met een Wlz-indicatie zijn vaak, naast informele zorg, afhankelijk van intensieve zorg van deskundige professionals en permanent toezicht. Dan is het extra zorgelijk dat zo'n grote groep aangeeft dat de zorg die zij krijgt tekortschiet."