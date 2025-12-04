Borsato: Ik hoop op vrijspraak en heb vertrouwen in de rechtbank

UTRECHT (ANP) - Marco Borsato hoopt op vrijspraak en "heeft vertrouwen in de rechtbank." Dat zegt de zanger bij aankomst bij de rechtbank in Utrecht. Hij krijgt daar te horen of hij wordt veroordeeld voor het plegen van ontucht met een minderjarige. Er bestaat ook een kans dat de zaak wordt aangehouden voor nader onderzoek.

"Deze zaak duurt al zes jaar, ik verlang wel naar een einde, ik ben altijd strijdbaar geweest", zegt Borsato. Op de vraag of hij op het ergste is voorbereid, antwoordt de zanger: "Ik weet niet of je je op zoiets kan voorbereiden". Borsato zegt dat hij de laatste dagen voor de zaak met zijn kinderen heeft doorgebracht en met hen uit eten is geweest.

Borsato wordt verdacht van ontucht met een 15-jarig meisje. Eind oktober werd een celstraf van vijf maanden geëist tegen de zanger. Volgens de officier van justitie heeft hij het meisje meermalen betast op de bovenbenen, borsten en vagina, zowel boven als onder haar kleding. Borsato heeft de aantijgingen altijd ontkend.