ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Borsato: Ik hoop op vrijspraak en heb vertrouwen in de rechtbank

Samenleving
door anp
donderdag, 04 december 2025 om 10:01
anp041225108 1
UTRECHT (ANP) - Marco Borsato hoopt op vrijspraak en "heeft vertrouwen in de rechtbank." Dat zegt de zanger bij aankomst bij de rechtbank in Utrecht. Hij krijgt daar te horen of hij wordt veroordeeld voor het plegen van ontucht met een minderjarige. Er bestaat ook een kans dat de zaak wordt aangehouden voor nader onderzoek.
"Deze zaak duurt al zes jaar, ik verlang wel naar een einde, ik ben altijd strijdbaar geweest", zegt Borsato. Op de vraag of hij op het ergste is voorbereid, antwoordt de zanger: "Ik weet niet of je je op zoiets kan voorbereiden". Borsato zegt dat hij de laatste dagen voor de zaak met zijn kinderen heeft doorgebracht en met hen uit eten is geweest.
Borsato wordt verdacht van ontucht met een 15-jarig meisje. Eind oktober werd een celstraf van vijf maanden geëist tegen de zanger. Volgens de officier van justitie heeft hij het meisje meermalen betast op de bovenbenen, borsten en vagina, zowel boven als onder haar kleding. Borsato heeft de aantijgingen altijd ontkend.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_1757306351

Over een paar maanden kan Trumps macht ineens weg zijn

ANP-66234331

Voor een prikkie onder de hamer: Belastingdienst zet peperdure Bentley van Ali B te koop

65761548_m

Dit is wat frisdrank doet met je afweersysteem

generated-image (11)

Waarom wordt onze samenleving zichtbaarder conservatief? Van de tradwife-trend, nieuwe christenen tot politieke verschuivingen

poetins-jongste-dochter-elizaveta-krivonogikh

Poetins dochter over de oorlog: "Ik kan er helaas niks aan doen

shutterstock_1274520526

De pijn achter het ‘teacup’-hondje: waarom dierenartsen alarm slaan

Loading