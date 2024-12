Paus aangekomen op Corsica voor eerste bezoek aan Franse eiland

Paus Franciscus is zondagochtend aangekomen op Corsica voor een eendaags bezoek. Het is het eerste bezoek van de paus aan het Franse eiland, waar 90 procent van de inwoners katholiek is.

Het vliegtuig van de paus landde op het vliegveld van Ajaccio, waar de Franse minister van Binnenlandse Zaken Bruno Retailleau hem verwelkomde.

Tijdens zijn verblijf op Corsica geeft de 87-jarige Argentijn twee toespraken en leidt hij een mis. Later op de dag heeft hij een ontmoeting met de Franse president Emmanuel Macron.

Paus Franciscus bezocht Frankrijk slechts twee keer eerder. Dit wordt door sommigen gezien als mogelijk teken van onvrede over het Franse politieke beleid dat steeds vaker afwijkt van de leer van de katholieke kerk, bijvoorbeeld met betrekking tot het homohuwelijk en euthanasie.