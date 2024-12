Videogames hebben een verrassend effect op het IQ van kinderen

Veel ouders vinden het maar niets dat hun kind uren achtereen zit de gamen, maar ze hoeven zich geen zorgen te maken: het kind wordt er waarschijnlijk alleen maar slimmer van.

Onderzoekers van het gerenommeerde Karolinska Instituut in Zweden concluderen in hun studie uit 2022 dat het spelen van computergames leidt tot een iets hoger IQ bij kinderen. Hoewel het verschil in IQ tussen de gamers en niet-gamers klein is en niet genoeg voor een causaal verband, vinden de onderzoekers hun bevindingen opmerkelijk. Ook omdat er gecorrigeerd is voor veel factoren, zoals genen en sociaaleconomische achtergrond.

Er werd geen verband gevonden tussen intelligentie en tv kijken of socialmediagebruik. De onderzoekers onderzochten de schermtijd van meer dan 9800 kinderen van 9 of 10 jaar oud in de VS. De kinderen keken gemiddeld 2,5 uur tv of onlinevideos, gameden 1 uur en hadden een half uur sociaal contact via internet. Twee jaar later keken de onderzoekers weer naar de data van ruim 5000 van deze kinderen. Daaruit bleek dat bij degenen die meer tijd dan de norm aan videogames besteedden, het IQ met 2,5 punt was gestegen.

Het IQ verbeterde vooral op het vlak van begrijpend lezen, visueel-ruimtelijke vaardigheden en bij een taak gericht op geheugen, flexibel denken en zelfcontrole.

