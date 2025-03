Paus bedankt gelovigen in eerste audioboodschap uit ziekenhuis

Paus Franciscus heeft voor het eerst sinds zijn ziekenhuisopname in een korte audioboodschap van zich laten horen. Hij bedankte gelovigen die voor hem bidden "uit de grond van mijn hart".

De 88-jarige Franciscus ligt sinds medio februari in het ziekenhuis. Zijn audioboodschap is afgespeeld tijdens een gebedsdienst op het Sint-Pietersplein. "God zegene u", zei hij in het Spaans.

Het Vaticaan had eerder al laten weten dat de toestand van de paus donderdag stabiel is gebleven. Zijn artsen komen naar verwachting pas zaterdag weer met een nieuwe medische update.

Franciscus wordt onder meer behandeld voor een dubbele longontsteking. Er is ook herhaaldelijk melding gemaakt van ademhalingsproblemen.