Bol leidt estafetteploeg 4x400 meter gemengd naar Europees goud

APELDOORN (ANP) - De Nederlandse atletiekploeg heeft de eerste dag van de EK indooratletiek in Apeldoorn afgesloten met een gouden medaille. Het kwartet op de 4x400 meter gemengde estafette liep onder aanvoering van vedette Femke Bol naar de Europese titel in een tijd van 3.15,63. Dat was net geen Europees record (3.15,50).

Nick Smidt opende de wedstrijd voor Nederland, daarna kwam Eveline Saalberg in de baan en vervolgens Tony van Diepen. Hij gaf vanuit derde positie het stokje aan Bol, die onder luid gejuich van het publiek in het volle Omnisport de eerste ronde nog even inhield, maar in de tweede ronde over de Belgische atlete heenging en naar de titel snelde.