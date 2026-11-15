Paus bezoekt afgelegen Andesdorp en herdenkt slavernij in Peru

SANTA CRUZ ‌DE SUCCHABAMBA/ZAÑA (ANP/RTR/AFP) - Paus Leo heeft zaterdag gewaarschuwd voor de leegloop van het gebied van het oude Incarijk in de Peruaanse Andes. Hij deed dat tijdens een openluchtmis in het plaatsje Santa Cruz de Succhabamba, waar hij per helikopter arriveerde. In de jaren dat hij nog als priester in Peru werkte, bezocht hij het plaatsje te paard.

De afgelegen gemeenschappen in dorpen zoals Santa Cruz de Succhabamba worden bedreigd, omdat mensen het gebied verlaten op zoek naar werk in kustplaatsen als Lima en Trujillo, zei de paus. Veertig procent van de regio Cajamarca, waar Santa Cruz de Succhabamba toe behoort, is arm.

Veel van de enkele tienduizenden mensen die naar het dorp waren gekomen om de paus te zien, kenden hem nog van de jaren dat hij in Peru werkte.

In het plaatsje Zaña, waar veel Afro-Peruanen wonen, stond de paus stil bij "de herinnering aan generaties Afrikanen die van hun thuis werden weggerukt en onderworpen aan slavernij". Hij waarschuwde ook voor "misdaad, afpersing en onveiligheid", waaronder de Peruaanse bevolking lijdt.