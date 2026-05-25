Paus: idee van een legitieme oorlog is gedateerd

VATICAANSTAD (ANP/AFP) - Paus Leo noemt het idee van een "gerechtvaardigde oorlog" gedateerd. Dat doet de religieuze leider in de pauselijke brief die hij maandag presenteerde, een zogenoemde encycliek.

"Het is vandaag meer dan ooit van belang te onderstrepen dat de theorie van een 'gerechtvaardigde oorlog' achterhaald is", aldus paus Leo. Binnen die van oorsprong christelijke zienswijze wordt een oorlog als legitiem middel gezien als deze onder meer groter onheil afwendt, kansrijk is en alternatieven voor oorlog niet meer voorhanden zijn.

De term is volgens de kerkelijk leider "maar al te vaak gebruikt om om het even welke oorlog te rechtvaardigen", daarmee zinspelend op de oorlog die de Verenigde Staten en Israël zijn begonnen tegen Iran.

Het Vaticaan en de regering-Trump raakten eerder in onmin, nadat president Donald Trump de paus onder meer zwakte had verweten. Dit om uitspraken van Leo over de Amerikaanse agressie tegenover Iran.