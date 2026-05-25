ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Paus: idee van een legitieme oorlog is gedateerd

Samenleving
door anp
maandag, 25 mei 2026 om 12:12
anp250526089 1
VATICAANSTAD (ANP/AFP) - Paus Leo noemt het idee van een "gerechtvaardigde oorlog" gedateerd. Dat doet de religieuze leider in de pauselijke brief die hij maandag presenteerde, een zogenoemde encycliek.
"Het is vandaag meer dan ooit van belang te onderstrepen dat de theorie van een 'gerechtvaardigde oorlog' achterhaald is", aldus paus Leo. Binnen die van oorsprong christelijke zienswijze wordt een oorlog als legitiem middel gezien als deze onder meer groter onheil afwendt, kansrijk is en alternatieven voor oorlog niet meer voorhanden zijn.
De term is volgens de kerkelijk leider "maar al te vaak gebruikt om om het even welke oorlog te rechtvaardigen", daarmee zinspelend op de oorlog die de Verenigde Staten en Israël zijn begonnen tegen Iran.
Het Vaticaan en de regering-Trump raakten eerder in onmin, nadat president Donald Trump de paus onder meer zwakte had verweten. Dit om uitspraken van Leo over de Amerikaanse agressie tegenover Iran.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-503833148

Wat kost het om de hele nacht je airco of ventilator aan te zetten?

shutterstock_2662228787

Piskijken: wat je aan je urine kunt zien over je gezondheid

shutterstock_2713906061

Hoe de 30‐jaarsbeperking op hypotheekrenteaftrek jóu kan dwarszitten

ANP-467817493

Jair Ferwerda was ooggetuige toen de keurige Mona voor het eerst Caroline ontmoeten in haar smerige huis

anp 459966887

6 gezonde snacks voor als het héél warm is

shutterstock_2644047133

Van pompprijs tot terrasbiertje — vijf populaire bestemmingen vergeleken vanuit Amsterdam

Loading