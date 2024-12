Paus laat adventsmis schieten om verkoudheid

Paus Franciscus heeft een adventsmis moeten laten schieten vanwege een verkoudheid. Hij hield wel twee audiënties, maar zei daar dat hij "zeer verkouden" was en was niet aanwezig tijdens de aansluitende dienst. Volgens het Italiaanse persbureau ANSA was de paus kortademig en had hij moeite met praten.

Franciscus, die afgelopen dinsdag 88 jaar oud is geworden, heeft vaker ademhalingsproblemen en heeft door bronchitis al eens in het ziekenhuis gelegen. Over vier dagen op kerstavond houdt de paus als het goed is de traditionele mis. Een dag later spreekt hij zijn zegen urbi et orbi uit vanaf het balkon van de Sint-Pietersbasiliek.