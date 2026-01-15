Gigantische explosie in centrum Utrecht: veiligheidsregio roept op niet naar plek brand te komen

Aan de Vischerssteeg in het centrum van Utrecht
is donderdagmiddag een "gigantische explosie
" geweest, meldt een woordvoerder van de veiligheidsregio. Daarbij is zeker één gewonde gevallen. Hoe die persoon eraan toe is, weet hij niet.
Momenteel woedt er een fikse brand
, aldus de woordvoerder. Volgens hem liggen er veel brokstukken, zijn ruiten eruit geslagen en zijn dakpannen losgeraakt. Hij weet niet of er meer slachoffers zijn.
De Veiligheidsregio Utrecht
roept mensen op om niet richting het gebied te gaan waar een brand
woedt in het centrum van Utrecht. Er zijn veel hulpdiensten opgeroepen en die hebben de ruimte nodig, aldus de veiligheidsregio. Een verslaggever van het ANP telde zeker tien ambulances.
De zeer grote brand
is in een woning aan de Visscherssteeg. De verslaggever ziet dat de naastgelegen Mariaplaats volledig is ontruimd. Een ooggetuige vertelde aan de verslaggever dat de pui van de huizen in de steeg eruit is geblazen. Bij meerdere zaken aan de Springweg, om de hoek van de Visscherssteeg, liggen de etalageruiten eruit. Er is veel rook en er wordt nog steeds geblust.