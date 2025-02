Winnaar olympisch zilver snelwandelen Ikeda vier jaar geschorst

MONACO (ANP) - De Japanse snelwandelaar Koki Ikeda is voor vier jaar geschorst omdat hij de antidopingregels heeft overtreden. De 26-jarige Ikeda, winnaar van olympisch zilver op de Spelen van Tokio in 2021 en winnaar van het zilver op de WK van 2022 in Eugene, mag tot november 2028 niet meedoen aan wedstrijden, meldt de dopingautoriteit in de mondiale atletiek AIU.

Bij Ikeda, voormalig aanvoerder van de wereldranglijst op de 20 kilometer, zijn in 2023 afwijkingen gevonden in bloedmonsters. Het duidde er volgens de AIU op dat de snelwandelaar heeft geprobeerd zijn bloed zodanig te manipuleren dat hij er beter van zou gaan presteren. Hij was al sinds 1 november voorlopig geschorst.

Ikeda was er ook bij op de Spelen van 2024 in Parijs. Hij eindigde als zevende op de 20 kilometer.