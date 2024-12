Paus roept op om wapens het zwijgen op te leggen in de wereld

VATICAANSTAD (ANP/RTR) - Paus Franciscus (88) heeft op eerste kerstdag in zijn traditionele Urbi et Orbi-toespraak opgeroepen om in conflicten in de hele wereld de wapens neer te leggen. Hij riep op tot vrede in het Midden-Oosten, Oekraïne en Soedan, en benoemde de "extreem ernstige" humanitaire situatie in Gaza.

Hij riep op tot gesprekken voor een rechtvaardige vrede in Oekraïne. Het land werd op kerstochtend opnieuw getroffen door zware Russische aanvallen met raketten en drones. "Moge er de moed zijn om de deur te openen voor onderhandelingen", zei de paus.

Ten overstaan van duizenden gelovigen die zich hadden verzameld voor de Sint-Pietersbasiliek deed hij ook een oproep voor een staakt-het-vuren in Gaza en voor de vrijlating van Joodse gijzelaars die door Hamas worden vastgehouden. "Ik denk aan de christelijke gemeenschappen in Israël en Palestina, in het bijzonder in Gaza, waar de humanitaire situatie zeer ernstig is".

Ook riep hij op tot een wapenstilstand in Soedan, waar miljoenen mensen met hongersnood worden bedreigd door een al twintig maanden durende brute burgeroorlog.

Dinsdag begon voor de katholieke kerk het Heilige Jaar. De paus opende op kerstavond de heilige deur van de Sint-Pietersbasiliek die normaal is dichtgemetseld en alleen in Heilige Jaren (of jubeljaren) wordt geopend.