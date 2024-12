Paus roept op tot 'wederzijds respect' in Syrië

VATICAANSTAD (ANP/AFP) - Paus Franciscus heeft tijdens zijn wekelijkse audiëntie opgeroepen tot "wederzijds respect" in Syrië, nu rebellen daar in een bliksemoffensief het regime van Bashar al-Assad omver hebben geworpen. De paus sprak zijn hoop uit dat er een "politieke oplossing" komt in het land, "zonder verdere conflicten en verdeeldheid".

"Ik bid dat het Syrische volk in vrede en veiligheid kan leven in hun geliefde land", aldus Franciscus. "En dat de verschillende religies in vriendschap en wederzijds respect met elkaar kunnen samenleven." Volgens Franciscus is dit een "kwetsbaar moment" voor Syrië, "dat geteisterd is door vele jaren oorlog".

Het is nog niet duidelijk wat de houding van de nieuwe machthebbers wordt tegenover etnische en religieuze minderheden. De rebellen werden aangevoerd door Hayat Tahrir al-Sham (HTS), een streng islamitische groepering die in het verleden gelieerd was aan Al Qaeda. Veel westerse landen hebben zich positief uitgesproken over de machtswissel in Syrië, maar er zijn ook zorgen over de positie van minderheden.

Volgens het Vaticaan wonen er ongeveer 300.000 christenen in Syrië.