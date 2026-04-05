Waarom meer dan 39 uur werken slecht is voor je geestelijke gezondheid

Nieuw onderzoek laat zien dat meer dan 39 uur per week werken schadelijk is voor de geestelijke gezondheid – met grote gevolgen voor burn-outs, ongelijkheid en beleid.
De mythe van de 40-urige week
Al tachtig jaar geldt de 40- tot 48-urige werkweek als normale maatstaf voor een voltijdbaan. Maar nieuw onderzoek uit Australië laat zien dat deze norm eerder een historisch compromis is dan een gezondheidsgrens. Onderzoekers analyseerden gegevens van duizenden werkenden tussen 24 en 64 jaar en koppelden hun werkuren aan hun mentale welzijn
. De uitkomst is confronterend: wie structureel meer dan 39 uur per week werkt, loopt een duidelijk hoger risico op psychische klachten.
Wat de studie laat zien
Uit de analyse
blijkt dat het gezonde maximum gemiddeld rond de 39 uur per week ligt; daarboven gaat de mentale gezondheid
meetbaar achteruit. Voor vrouwen ligt die grens zelfs nog lager, rond de 34 uur, omdat zij gemiddeld meer onbetaalde zorgtaken en huishoudelijk werk
doen. Voor mannen wordt een grens rond de 47 uur gevonden, mede doordat zij minder tijd kwijt zijn aan zorg en huishouden. Lange werkweken knagen aan zowel mentale als fysieke gezondheid doordat simpelweg minder tijd overblijft om goed te eten, te ontspannen en te herstellen.
Werkdruk, ongelijkheid en beleid
Deze bevindingen raken rechtstreeks aan actuele discussies over burn-outs, personeelstekorten en de 4-daagse werkweek. Als twee op de drie voltijders structureel boven de gezonde grens werken, is dat niet alleen een individueel probleem, maar ook een beleidsvraagstuk voor werkgevers en overheid. Opvallend is de genderdimensie: omdat vrouwen minder uren kunnen draaien zonder hun gezondheid te schaden, raken zij sneller op achterstand bij promoties en salarissen. De studie ondergraaft daarmee het hardnekkige idee dat “harder en langer werken” per definitie de weg omhoog is en suggereert dat korter werken juist verstandiger kan zijn – voor mens én organisatie.
De feiten
De onderzoekers gebruikten data van ruim 8.000 Australische werknemers uit de HILDA-survey, een langlopend, nationaal onderzoek naar inkomen, werk en welzijn. Gemiddeld werd een drempel van 39 uur per week gevonden, waarboven mentale gezondheidsscores significant dalen. Bij vrouwen met zorgtaken lag de veilige zone rond 34 uur; bij mannen met minder zorgtaken rond 47 uur. Deze waarden zijn gemiddelden: individuen kunnen meer of minder verdragen, maar de trend is duidelijk neerwaarts zodra de 39 uur wordt overschreden.