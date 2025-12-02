Paus sluit eerste buitenlandreis af met grote mis in Libanon

BEIROET (ANP/AFP) - Paus Leo XIV heeft in de Libanese hoofdstad Beiroet een mis gehouden die door meer dan 100.000 mensen is bezocht. Daarmee rondde hij zijn eerste buitenlandse reis als paus af.

De mis in de haven bracht volgens het Vaticaan 150.000 mensen op de been. Persbureau AFP noemde een aantal van meer dan 120.000. In 2020 kwamen bij een reusachtige explosie in de haven meer dan tweehonderd mensen om en vielen er ruim 6500 gewonden. Tienduizenden inwoners waren maandenlang dakloos.

De Amerikaanse paus bad voor de slachtoffers en hun nabestaanden. Ook sprak hij overlevenden en familieleden van de slachtoffers. De mis was het hoogtepunt van de driedaagse pauselijke reis door Libanon. Hij keert dinsdagmiddag terug naar het Vaticaan.

De katholieke leider noemde zijn eerste buitenlandse reis, die dit weekend was begonnen in Turkije, een vredesmissie en zei meermalen te hopen op vrede en stabiliteit in het Midden-Oosten.