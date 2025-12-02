Trumps ultimatum aan Maduro: een week de tijd om Venezuela te verlaten

De Amerikaanse president Donald Trump heeft de president van Venezuela , Nicolás Maduro, een ultimatum gegeven om Venezuela te verlaten. Dat meldt persbureau Reuters op basis van vier bronnen met informatie over het telefoongesprek tussen Trump en Maduro op 21 november.

Tijdens het gesprek tussen de twee leiders zou Trump hebben gezegd dat Maduro en zijn familie een week de tijd hadden om Venezuela te verlaten voor een land naar keuze. Die deadline verstreek afgelopen vrijdag.

Volgens de bronnen zei Maduro tegen Trump dat hij bereid was Venezuela te verlaten, mits hij volledige strafrechtelijke amnestie zou krijgen, de VS de sancties tegen Maduro en andere overheidsfunctionarissen zouden intrekken en de zaak tegen Maduro bij het Internationaal Strafhof (ICC) zou worden beëindigd.

Trump zou de meeste voorwaarden van Maduro hebben afgewezen. De opmerking van Trump dat het luchtruim boven Venezuela als gesloten moet worden beschouwd, kwam een dag na het verstrijken van het ultimatum.