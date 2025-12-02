RSJ: ontsnappen uit gevangenis moet niet strafbaar worden

DEN HAAG (ANP) - Ontsnappen uit de gevangenis moet niet strafbaar worden, vindt de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ). Demissionair staatssecretaris Arno Rutte (Justitie, VVD) heeft hiervoor een wetsvoorstel ingediend. Dat zou betekenen dat iemand die ontsnapt of zijn enkelband doorknipt een extra straf kan krijgen.

Volgens de RSJ zijn er al genoeg maatregelen om ontsnapping uit een inrichting of tijdens verlof tegen te gaan. Het strafbaar maken vindt de raad niet proportioneel. Daarbij zou strafbaarstelling niet genoeg afschrikken, denkt de RSJ.

Ook ziet de raad het nut niet in van het strafbaar maken van het onttrekken aan elektronisch toezicht, omdat dit nu al gevolgen heeft. "Strafbaarstelling naast deze bestaande consequenties vindt de RSJ niet proportioneel."

Met het wetsvoorstel wilde Rutte een "harde grens" trekken, zei hij eerder. "Straffen moeten worden uitgezeten en toezicht mag niet vrijblijvend zijn", zei Rutte destijds.