LIMA (ANP/AFP) - Paus Leo is met het vliegtuig vertrokken uit de Peruaanse hoofdstad Lima. Daarmee komt een einde aan zijn elfdaagse reis door Zuid-Amerika, waar hij ook Uruguay en Argentinië bezocht.

Het was een van de drukste reizen die een paus in tientallen jaren heeft gemaakt. Hij bezocht tien steden, hield 36 toespraken en legde zo'n 30.000 kilometer af.

Van tevoren waren er twijfels of de 71-jarige paus in staat zou zijn het hele programma uit te voeren. Hij werd vorige maand geopereerd om een tumor te verwijderen en moest daar enkele weken van herstellen.

Vooral het bezoek aan Peru was speciaal voor de kerkelijk leider. De Amerikaan, wiens echte naam Robert Prevost is, woonde jarenlang in dat land en werkte er onder meer als bisschop. Elf jaar geleden kreeg hij ook de Peruaanse nationaliteit.