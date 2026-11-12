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Paus voltooit bezoek aan Zuid-Amerika in 'thuisland' Peru

Samenleving
door anp
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LIMA (ANP/RTR/AFP) - Peru is "mijn thuisland". Dat zei paus Leo bij zijn aankomst in het Zuid-Amerikaanse land, waar hij in totaal zo'n twintig jaar heeft gewerkt. Hij heeft naast de Amerikaanse de Peruaanse nationaliteit.
De kerkvorst riep de Peruaanse politieke elite op om pijnlijke hoofdstukken uit het verleden met "gerechtigheid en gevoeligheid" te behandelen. Hij verzocht om eerlijkheid en integriteit. Zeven van de laatste veertien Peruaanse presidenten zitten in de gevangenis of hebben huisarrest.
Ook riep de paus op tot dialoog in het politiek verscheurde land. President Keiko Fujimori, die hem op de luchthaven ontving, zei dat Leo's bezoek de Peruanen ertoe aanzette om de "meest dringende en onvolbrachte taak" te voltooien: nationale verzoening.
Met zijn zesdaagse bezoek aan Peru voltooit de paus zijn rondreis door Zuid-Amerika, waar hij eerder Uruguay en Argentinië aandeed.
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