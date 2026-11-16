Paus waarschuwt in Peru voor verwoesting Amazone

PUCALLPA (ANP/AFP) - Paus Leo XIV heeft zondag tijdens een bezoek aan het Peruaanse Amazonegebied gewaarschuwd dat de verwoesting van het regenwoud ook de mensen bedreigt die ervan afhankelijk zijn. Hij riep op tot gerechtigheid voor inheemse leiders die zijn vermoord omdat ze hun grondgebied verdedigden.

"De schreeuw van de aarde en de schreeuw van de armen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden", zei de paus in Pucallpa tegen missionarissen en vertegenwoordigers van inheemse volken. De stad ligt in een regio waar veel bos verdwijnt.

Eerder op de dag bezocht de 71-jarige paus Cusco, de voormalige hoofdstad van het Incarijk op ruim 3400 meter hoogte. Hij maakt een twaalfdaagse reis door Uruguay, Argentinië en Peru.

De reis volgt kort op een operatie wegens kanker. Vorige maand werd een deel van zijn long verwijderd. De in de Verenigde Staten geboren paus werkte bijna twintig jaar als missionaris in Peru.