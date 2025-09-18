Paus wil door op weg Franciscus, maar zonder verdere hervormingen

Paus Leo wil de koers van zijn voorganger Franciscus voortzetten, bijvoorbeeld wat de positie van lhbti'ers en die van vrouwen binnen de kerk betreft. Maar hij plant geen verdere hervormingen, zei hij in zijn eerste interview als hoofd van de katholieke kerk.

Franciscus zette vergeleken met eerdere pausen relatief grote stappen in de emancipatie door vrouwen te benoemen op hoge posities binnen het Vaticaan. Ook stond hij toe dat priesters stellen van gelijk geslacht zouden zegenen en benadrukte hij dat lhbti-katholieken welkom zijn bij de kerk.

Conservatieve katholieken verweten Franciscus dat hij de kerk te snel moderniseerde, terwijl anderen vonden dat hij niet ver genoeg ging.

Leo lijkt te balanceren tussen die twee kampen en is als paus minder uitgesproken dan zijn voorganger. Hij zegt in het interview, dat hij gaf voor een biografie, dat hij niet van plan is het huidige beleid voor vrouwen en lhbti'ers binnenkort aan te passen.