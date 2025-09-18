Moet ik me laten inenten tegen gordelroos?

Gordelroos klinkt onschuldig, maar wie het heeft gehad, weet hoe pijnlijk het kan zijn. Een rode, branderige uitslag die vaak in een band rond de romp verschijnt, veroorzaakt door het oude waterpokkenvirus dat decennia in je zenuwbanen kan sluimeren. Vooral mensen boven de vijftig lopen risico. De vraag is: moet je je laten inenten?

In Nederland is sinds kort een vaccin beschikbaar dat goed beschermt tegen gordelroos. Het gaat om een prik in twee doses, die de kans op de ziekte met ruim 90 procent verlaagt. Ook vermindert de kans op een nare complicatie: zenuwpijn die maanden tot jaren kan aanhouden.

2027

Toch is de keuze minder simpel dan het lijkt. De vaccinatie zit nog niet in het Rijksvaccinatieprogramma (vanaf 2027 zijn de prikken gratis voor ouderen), wat betekent dat je de kosten vaak zelf moet dragen. Reken op zo’n 400 tot 500 euro, inclusief consultkosten. Zorgverzekeraars vergoeden het soms bij medische indicatie, bijvoorbeeld bij een sterk verminderde weerstand.

Volgens artsen is het vooral zinvol voor 60-plussers. In die leeftijdsgroep neemt de kans op gordelroos fors toe, en zijn de gevolgen vaak ernstiger. Mensen met chronische ziekten of een verzwakt immuunsysteem lopen extra risico. Voor jongeren en gezonde volwassenen is de kans klein dat ze er zwaar last van krijgen.

Is het vaccin veilig?

Uit internationale studies blijkt dat de prik goed wordt verdragen. De meest voorkomende bijwerkingen zijn een pijnlijke arm, wat vermoeidheid en lichte koorts; klachten die meestal na een dag of twee verdwijnen.

Praktische tips

– Vraag bij je huisarts of GGD of je in aanmerking komt.

– Controleer of je zorgverzekering (gedeeltelijk) vergoedt bij medische indicatie.

– Plan beide prikken op tijd: tussen de eerste en tweede dosis moet minimaal twee maanden zitten.

– Twijfel je? Overleg met je arts, zeker als je een chronische ziekte hebt of medicijnen slikt die je afweer verzwakken.