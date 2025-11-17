ECONOMIE
Amnesty: bouwbedrijf betrokken bij arbeidsuitbuiting Saudi-Arabië

Samenleving
door anp
dinsdag, 18 november 2025 om 00:02
AMSTERDAM (ANP) - Het Nederlandse bouwbedrijf Strukton heeft een rol gespeeld bij de uitbuiting van arbeidsmigranten bij de bouw van een metro in Riyad, meldt Amnesty International in een rapport. Meer dan tien jaar lang werkten tienduizenden arbeidsmigranten onder slechte omstandigheden aan de metro, die volgens Amnesty International van belang is voor de voorbereidingen op het WK voetbal in 2034.
De mensenrechtenorganisatie meldt dat Strukton, dat tussen 2013 en 2021 meewerkte aan de bouw van drie metrolijnen, geen enkele eigen verantwoordelijkheid ziet voor de mensenrechtenschendingen die plaatsvonden. Ook kreeg het bedrijf steun van de Nederlandse overheid. Volgens Amnesty "stimuleert en faciliteert de Nederlandse overheid al meer dan tien jaar bedrijven bij het zakendoen in Saudi-Arabië, zonder ze duidelijk te waarschuwen voor de mensenrechtenrisico's; voor het krijgen van overheidssteun worden slechts vage, vrijblijvende mensenrechtenvoorwaarden gesteld".
