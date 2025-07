PAX: dodental van 60.000 in Gaza 'schrijnend en onuitlegbaar'

UTRECHT (ANP) - Het is "schrijnend en niet uit te leggen" dat de wereld het heeft laten gebeuren dat Israël sinds oktober 2023 meer dan 60.000 Palestijnen in de Gazastrook heeft gedood, zegt Thomas van Gool van vredesorganisatie PAX. Palestijnse gezondheidsdiensten meldden dinsdag dat het dodental nu op 60.034 ligt.

"Iedereen ziet wat er speelt, zeker onze politici en ministers. Zij kunnen niet zeggen dat ze het niet weten en daarom is het een bewuste keuze om Israël geen sancties op te leggen", aldus Van Gool. Maandagavond kondigde buitenlandminister Caspar Veldkamp maatregelen tegen Israël aan. Zo wordt de ambassadeur ontboden en mogen twee omstreden ministers Nederland niet meer in. "Een eerste stap", maar de maatregelen staan volgens Van Gool "totaal niet in verhouding tot de genocide die gaande is in de Gazastrook". Hij pleit voor een volledig wapenembargo.