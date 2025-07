Grote spoorvrachtvervoerders VS sluiten akkoord over megafusie

OMAHA (ANP/BLOOMBERG) - De grote Amerikaanse spoorvrachtvervoerders Union Pacific en Norfolk Southern hebben een overeenkomst bereikt over een fusie, de grootste in de Amerikaanse spoorsector ooit. Bronnen hadden al gemeld dat de samenvoeging bijna rond was.

Union Pacific, de grootste vervoerder van vracht op het Amerikaanse spoornetwerk, neemt daarbij het kleinere Norfolk Southern over voor 320 dollar per aandeel in contanten en eigen aandelen. Daarmee wordt een prijskaartje gehangen aan Norfolk Southern van 85 miljard dollar.

Daardoor ontstaat een spoorbedrijf met een doorlopend spoornetwerk tussen de Amerikaanse west- en oostkust waardoor bijna honderd zeehavens direct via spoor met elkaar worden verbonden. Nu is dat vrachtvervoer nog opgedeeld tussen regionale maatschappijen in het westen en het oosten van de Verenigde Staten.

Jaarlijks wordt ongeveer 1,5 miljard ton aan goederen over het spoor in de VS vervoerd, zoals steenkolen, staal, landbouwproducten en chemicaliën.