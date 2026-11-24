AMSTERDAM (ANP) - Het Pieter Baan Centrum (PBC), de observatiekliniek van justitie, heeft geen stoornis kunnen vaststellen bij Chris Jude (23), verdacht van onder meer de moord op de 17-jarige Lisa uit Abcoude. De deskundigen hebben ook geen bevestiging gevonden van de verklaring van de man dat hij heeft gehandeld onder invloed van stemmen in zijn hoofd.

Volgens de deskundigen kan, aldus de advocaten van de verdachten, een persoonlijkheidsstoornis ook niet worden uitgesloten. Het PBC-onderzoek heeft niet tot de gewenste duidelijkheid geleid, aldus de raadslieden. De psyche van hun cliënt is daarmee een "black box" gebleven. De advocaten zeggen dat zij de inhoud van het PBC-rapport "niet zonder meer onderschrijven". Anderzijds zien zij op dit moment geen reden tot nader onderzoek.

Dat bleek dinsdag tijdens de zesde inleidende zitting in de strafzaak tegen Jude bij de rechtbank Amsterdam. Dit was tevens de laatste voorbereidende zitting. Het inhoudelijke proces vindt plaats op 18, 20 en 22 januari volgend jaar.

Gewelddadige verkrachting

Jude verbleef enkele weken langer dan gebruikelijk in het PBC op verzoek van de deskundigen daar. Hij heeft aan het onderzoek meegewerkt. De uit Nigeria afkomstige Jude heeft bekend dat hij Lisa in de nacht van 19 op 20 augustus vorig jaar in Duivendrecht heeft gedood met een mes. Het meisje was op haar elektrische fiets na een avond uit in Amsterdam onderweg naar haar ouderlijk huis.

Het Openbaar Ministerie vervolgt Jude ook voor een zeer gewelddadige verkrachting van een toen 30-jarige vrouw in de nacht van 14 op 15 augustus aan de Weesperzijde in Amsterdam-Oost. Ook staat hij terecht voor een poging tot verkrachting en poging tot zware mishandeling op 10 augustus, eveneens in Amsterdam-Oost.